施政報告無通關時間表　消息人士指放寬「0+0」未係時候

新冠肺炎肆虐將近3年，各界均期望本港盡快全面通關。特首李家超今日(19日)發表任內首份施政報告時，提到正全力與內地商討，第一個目標是在香港做「逆向隔離」，在港檢疫後閉環送到內地，確保疫情不會倒灌內地。另外，在風險可控下，亦會增加深圳人文通道限額，配合兩地市民的聯通需要，惟當中並未具體提及相關時間表。消息人士透露，由於本港疫情相較內地「實在高(疫情數字)好多，同內地通關實在係有難度」，包括人手配置以及閉環程序，「真係風險問題」，但強調相關計劃仍在推行中，當局亦難以肯定何時會放寬至「0+0」，「放寬『0+0』未係時候」。

港府早前透露正與內地官員商討「逆隔離」、「前置檢疫」的安排，讓港人先在香港按內地要求檢疫足夠日數，再以「閉環」形式入境內地。不過，消息人士透露，措施「冇想像中咁易」。他解釋，人手安排上、運送檢疫人士過程具風險和有困難。至於「逆隔離」是否選址落馬洲河套區社區隔離設施，消息人士僅指正檢討措施。

消息人士強調，本港放寬防疫的首要考慮條件為醫管局的承受能力，雖然現時疫情漸趨穩定，惟醫管局至今仍有2成服務「做唔到」，即3年間對部分非新冠患者始終有影響。另外，行會昨日通過限聚令放寬至12人，被問到本港多名專家均指限聚令「無用」，為何當局仍要保留限聚令，消息人士表示，政府「有唔同見解」，當局認為限聚令仍有一定需要，可以減少特定地區的人群聚集，不過則未有詳細說明。