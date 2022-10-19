政Whats噏：為大囝報讀小學　陳家珮分享經驗

為咗子女嘅將來，好多家長都希望小朋友能夠入讀名校。議員陳家珮(Judy)日前出席網台目，談及佢嘅大囝因升讀小學，身為家長嘅佢過去一段時間做咗好多準備工作，除咗要幫大囝物色課外活動，仲要上面試班、聽講座、為小朋友撰寫履歷表。佢忙咗一大輪之後深有體會，呼籲家長要盡早培養小朋友嘅興趣，同埋掌握心儀學校嘅特性同文化，以提高取錄嘅機會。

眾所周知，入讀名校競爭激烈，所以Judy早前同大囝去參加面試班，除咗要補習全科，即係中、英、數、常識、邏輯之外，仲會提供講座，教導父母如何為子女製作履歷表，同埋有關頂級名校嘅專題講座，務求令家長對心儀嘅學校能有所掌握，例如相關學校喜歡招收邊啲小朋友呀、過去幾年面試出過啲乜嘢題目呀咁。由於小朋友若身懷多張證書，獲取錄嘅機會較高，於是上面試班之前，Judy同大囝去學打鼓、普通話朗誦等，不過礙於疫情，難以舉辦實體興趣班，變相令到大囝能取得嘅證書，唔及得疫情前嘅小朋友咁多。

講到小朋友嘅「興趣」，Judy話自己當初秉持嘅心態，係小朋友喜歡乜嘢，咪畀佢繼續玩落去囉，但經過呢幾個月嘅經歷，佢深感每一間學校都有不同嘅特性同文化，譬如有啲學校會認為彈鋼琴太普遍，冀招收一啲能操作特別樂器嘅小朋友；又例如有啲學校喜歡小朋友早啲學Coding(編程)，以迎合近年Coding或STEM課程嘅潮流。而佢得出嘅小小嘅經驗，就係最好提早為小朋友選擇樂器或者課外活動，同埋要留意心儀嘅學校，佢哋有咩校隊，或會請啲乜嘢活動入去表演，咁就唔會嘥心機咁話。

雖然每個家長都有其心儀嘅學校，但Judy話自己同其他媽咪一樣，採取「漁翁撒網」策略，即使係其他學校都照樣報咗先，當係畀小朋友參與多幾次面試機會，之後嘅談吐表現就會無咁緊張㗎啦，反正報名費唔係好貴，大多數係收幾十至一百港元左右，所以大部分家長都會揀「全餐」囉。