潛屯門室內樂園撈金魚偷錢　兩少年攜友再玩斷正就擒

屯門建新商場一室內兒童遊樂場(Play house)的職員昨日(18日)報案，指有2名疑犯破壞遊樂場的緊急逃生門並入內搜掠，從撈金魚魚池中撈去10條金魚，又從收銀機中偷走3,680港元。案件交屯門警區刑事調查隊跟進，除翻查大量閉路電視片段外，又調派屯門分區特遣隊人員於附近埋伏。至今晨(19日)發現3名可疑男子以同樣手法進入該遊樂場，疑再有不軌企圖，立即採取行動，以涉嫌「入屋犯法」拘捕一名22歲男子及2名分別14歲及15歲少年，他們正被扣查。

據悉，被捕2名少年於昨日潛入遊樂場，進入後疑被眼前各樣遊樂設施所吸引，樂而忘返，童心未泯花數小時在內耍樂，兩人更開心撈金魚競技，並把撈到的「戰利品」帶走留為紀念，又順手牽羊擸走收銀機內的現金。事後兩少年疑對遊樂場念念不忘，食髓知味，邀請上述22歲友人一起分享喜悅，今日再闖遊樂場，惟他們完全沒想到已東窗事發。

入屋犯法罪為嚴重罪行，一經定罪，最高可判監14年，呼籲市民切勿以身試法，家長、教師及社工應加強與青少年溝通，灌輸正確價值觀及防罪意識，以免青少年墮入法網。至於商舖應小心保管財物，避免存放大量現金在商舖內，加強保安設備，包括優化閉路電視系統，定時檢查確保門鎖正常運作等。