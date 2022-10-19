寄紙紮衣包雞內臟予行政總裁　足總董事曾王琬琪認恐嚇候判

香港足球總會時任董事曾王琬琪被指於去年11月起，涉5個月內4次恐嚇足總行政總裁譚秋朗，包括先後「速遞」寫有譚名字的紙紮衣包、紙紮公仔，又以公文袋裝載生雞頭、生雞屁股給譚。案件今天（19日）在沙田法院再訊時，她承認其中2罪，餘下2罪則獲准存檔法庭不予繼續起訴。裁判官把案件押後至11月30日判刑，期間為她索取社會服務令及精神報告，期間續准她保釋。

被告曾王琬琪（51歲、企業發展主任），承認於本年3月14日及21日，兩度於香港足球總會威脅譚秋朗，會使其人身遭受損害，意圖使他受驚。辯方求情指被告初犯，過往有良好品格，獲家人支持，而被告身體及心理亦有不適，或影響其行為，希望法庭量刑時考慮。裁判官則指案情並非輕微，但考慮到被告的個人情況，決定先為被告索取報告再量刑。

案情指被告於2016年加入足總任行銷傳播委員會成員，後在2019年被選為董事，另在去年被告亦受聘於1間公司任首席企業發展主任。足總前任行政總裁於2020年離職後，被告亦協助足總日常運作，及向主席匯報。事主則在去年獲聘為行政總裁，工作須向主席及董事會匯報，但毋須向個別董事匯報。在事主任職初期，被告幾乎每日都在公餘時間致電事主，商談足總相關的事務。兩人及後關係轉差，事主更向被告直言其職責不包括向她匯報，及認為與她每日在電話中商談是浪費時間。

今年3月14日，事主辦公室收一個由GoGo Van運送的紙箱，事主於是報警，並在警方在場下開啟紙箱，發現內有一個寫着事主中文名的紙紮衣包、一對紙紮公仔、紙紮點心及紙紮衣服，事主因而感到驚慌。至同月21日，事主再收到１個由的士運送的公文袋信封。事主再報警，及後發現信封內載有1個袋，袋內載有生雞頭及生雞屁股。警方調查後，發現被告曾在西營盤進入一間紙紮用品店購物後，把物品裝入紙箱中，再先後僱車運送涉案物品。

案件編號：STCC 430/2022