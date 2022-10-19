政Whats噏：段崇智話中大校徽唔急住改　鄧家彪斥欠誠意

香港中文大學日前推出嘅新校徽惹起爭議。面對連日嚟受到校友同校董批評冇諮詢，大校長段崇智今日(19日)發聲明，話中大非常重視各成員嘅意見，但佢又強調「不會急切作出改動。我們會繼續用心聆聽。」身兼校友同校董嘅議員鄧家彪睇完之後，直斥聲明欠誠意。

段崇智喺聲明中澄清今次形象設計更新，並無捨棄或更改「博文約禮」嘅中大校訓，重申正式校徽下方附有校訓嘅緞帶，象徵校訓乃大學重要嘅一部分，始終不渝。中大嘅官方紋章亦冇改變，大學依然以「結合傳統與現代，融會中國與西方」為使命。佢又話校訓代表孔子「博學於文，約之以禮」嘅規訓，充分反映中大德智並重嘅教育方針，亦係中大教育嘅一貫宗旨。至於反對新校徽嘅意見，佢話衷心了解大家嘅憂慮，喺接下來嘅日子，大學定當加倍努力，繼續聽取大家嘅意見，投入充分時間讓中大成員就大學嘅形象更新方案有更深入嘅了解，包括探索及達成新方案當中嘅詳細經過，其背後理念等，讓大家熟悉新設計元素嘅應用。

意思清楚不過，佢係話校方寧願費唇舌要大家接受，而唔會暫緩使用新校徽。但鄧家彪喺社交平台指出新校徽嘅問題，正係校董唔知情亦冇通過校董會決議嘅新圖樣！佢批評聲明難以令人感到校方係用心聆聽，又好不滿咁話，補鑊都要有誠意。