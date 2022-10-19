72廈納強檢　涉秀茂坪等3紀律部隊宿舍　半山地利根德閣亦上榜

再增72個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案或污水驗出病毒，均被納入強檢名單，當中2幢大廈來自觀塘秀茂坪紀律部隊宿舍、觀塘順利及大角咀西九龍紀律部隊宿舍各有1幢，而半山豪宅地利根德閣亦有大樓上榜。政府今日(19日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該個地方的人士，須於明日至後日(20日至21日)期間進行病毒檢測。

另外，政府明日會於赤柱馬坑邨重開臨時流動採樣站，位於柴灣興民邨的臨時流動採樣站會延長服務日期至本周五。

污水驗出病毒的地點如下：

1.天水圍天恩邨恩澤樓

2.東涌水藍‧天岸7座

3.東涌水藍‧天岸1座

4.東涌水藍‧天岸5座

5.東涌水藍‧天岸3座

6.東涌水藍‧天岸6座

7.東涌水藍‧天岸2座

8.東涌海堤灣畔5座

9.東涌逸東二邨傑逸樓

10.九龍城天寰天海匯1座

11.九龍城天寰星寰匯1座

12.九龍城天寰星寰匯2座

13.九龍城天寰星寰匯3座

14.九龍城天寰天海匯2座

15.九龍城天寰天海匯3座

16.沙田水泉澳邨明泉樓

涉及多宗病例的地點如下：

1.沙田廣林苑興林閣

2.觀塘順利紀律部隊宿舍2座

3.牛頭角彩福邨彩喜樓

4.將軍澳寶林邨寶泰樓

5.柴灣翠灣邨翠福樓

6.天水圍天富苑逸富閣

7.將軍澳雍明苑潤明閣

8.粉嶺嘉盛苑嘉揚閣

9.柴灣興民邨民澤樓

10.將軍澳裕明苑裕榮閣

11.大埔富亨邨亨盛樓

12.沙田水泉澳邨竹泉樓

13.赤柱馬坑邨良馬樓

14.屯門富健花園9座

15.大圍碧田街2號美柏苑

16.馬鞍山新港城L座

17.馬鞍山錦泰苑錦富閣

18.沙田愉翠苑愉賢閣

19.屯門兆麟苑耀麟閣

20.大角咀西九龍紀律部隊宿舍2座

21.荃灣荃威花園M座

22.觀塘秀茂坪紀律部隊宿舍 1座

23.黃大仙啟德花園2座

24.堅尼地城西環邨中苑臺

25.觀塘秀茂坪紀律部隊宿舍2座

26.黃大仙啟德花園3座

27.北角康澤花園D座

28.半山區地利根德閣3座

29.柴灣樂軒臺5座

30.東涌逸東一邨至逸樓

31.將軍澳都會駅5座

32.荃灣環宇海灣7座

33.油塘油美苑濤美閣

34.鴨脷洲漁安苑霞安閣

35.荔枝角美孚新邨第四期百老匯街89至91號

36.油麻地御金‧國峯1座

37.茶果嶺麗港城18座

38.大埔太湖花園5座

39.鰂魚涌太古城衛星閣

40.灣仔鳳凰閣3座

41.馬鞍山觀瀾雅軒6座

42.北角柏蔚山2座

43.葵涌月海灣2座

44.筲箕灣形薈2座

45.西營盤第三街163號廣豐臺2座

46.沙田沙田第一城21座

47.粉嶺綠悠軒5座

48.荃灣環宇海灣8座

49.茶果嶺麗港城14座

50.屯門南浪海灣5座

51.沙田富豪花園帝皇閣

52.馬鞍山富安花園13座

53.粉嶺榮福中心4座

54.元朗Grand Yoho 2座

55.大圍嘉田苑嘉康閣

56.葵涌大窩口邨富碧樓