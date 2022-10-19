女子高歌實難明　旺角街頭擾安寧　「啊」聲魔音要報警

近年興「造星」，坊間亦冒起如屯門娜娜等「Heat」極一時的「星」。近日網上流傳一段約18秒的影片，只見一名上身橙色戰衣、下着白色短裙、腳踏白波鞋的「巨聲」女子，正在旺角彌敦道一處手持無線咪高峰高歌，但或許其口齒不太清晰，導致歌詞令人摸不着頭腦，卻無阻在場三兩大漢駐足觀看，甚至有人持電話拍攝此段「銷魂」的「演唱會」。對此不少網民好奇所唱歌曲為何，更笑言《超級無敵估歌仔》。

從片中可聽到，女「巨聲」高唱歌詞難明，僅以音譯只能聽到「姓吳的誰，我的淚，我情願他你化做一坨唾液」，緊接一段連續高昂而悠長的「啊」聲。期間，一名原本靠在道路護欄、頭戴黃色鴨嘴帽的白衣中年漢走向前，並遞出疑似紙幣的貼士予該名女子，而其餘在場人士卻見慣不怪。但由於歌聲實在難明，不少網民對該中年漢行徑感到疑惑，有人猜測2人「做媒」，亦有人認為是想「畀廿蚊妳收聲」。

留言不少直言「洗腦魔音」、「鬼哭神嚎」、「耳朵流產了」，甚至有網民難以忍受直呼「報警啊」，更有人表示「強烈要求政府busking(室外表演)要攞牌，否則旺角會淪陷」。不過亦人猜測女「巨聲」所唱的歌曲，疑為1992年播出的中國經典歌舞神話劇《新白娘子傳奇》的主題曲《千年等一回》。