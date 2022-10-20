世界技能大賽港隊再報捷　知專女畢業生櫥窗設計項目奪金

「世界技能大賽」特別賽香港代表隊又傳來喜訊。職業訓練局轄下香港知專設計學院畢業生梁家瑜，參加在瑞典舉行的該比賽「櫥窗設計」項目，擊敗世界各地的年輕技能精英奪冠，獲得本屆比賽港隊首面金牌，為港爭光。

梁家瑜是知專學院「活動、展覽及表演場景設計」高級文憑課程畢業生，她自幼喜愛藝術設計，高中起已修讀視覺藝術。上述比賽項目要求參賽者在特定主題及產品的要求下，設計櫥窗以陳列產品和擺放道具，吸引最佳的視覺效果及傳達主題；參賽者需具備市場研究分析、設計圖紙、道具的製作及安裝、產品的陳列與燈光運用等技巧。大會在比賽現場抽籤比賽題目，參賽者於4天比賽日，合共21小時比賽時間內，完成櫥窗設計、道具製作及裝置。

早前香港代表隊已在今屆世界技能大賽特別賽的5個項目，包括機電一體化、空調製冷、3D遊戲技藝、雲端運算及流動應用程式開發獲得優異獎章，連同櫥窗設計項目，暫時港隊共獲1金5優異獎章的佳績。