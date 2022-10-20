放寬防疫措施　中環蘭桂坊人流稀疏

政府在本周二(18日)公布於今日(20日)放寬防疫措施，包括「禁聚令」由4人增加至12人，餐飲場所、酒吧、夜總會等可進行現場表演及跳舞活動。今日凌晨時分，中環蘭桂坊入流稀疏，因當局仍限制營業時間至凌晨2時，故對酒吧等場所仍受影響。早前有酒吧負責人指出，因營業時間受限制，故無法播放凌晨的足球賽事，生意仍受影響。

今日放寬的防疫措施包括容許食肆、酒吧、夜總會、電影院、博物館，以及會址和酒店/賓館的會議室或多用途室內進行現場表演及跳舞活動，但前提是表演者須每7天做2次核酸檢測，以及進行表演或綵排當天在進入有關處所前進行快速抗原測試，亦須盡量佩戴口罩，並與觀眾或顧客保持足夠距離，而進行跳舞活動的人士在跳舞期間必須佩戴口罩。此外，政府亦會容許主題公園戶外範圍飲食。

至於其他社交距離措施則維持不變，包括就參與宴會的人士、酒吧/酒館及夜店/夜總會顧客進行快速抗原測試的要求；有關使用「安心出行」及「疫苗通行證」的要求和就持「紅碼」或「黃碼」人士進入相關處所的限制；公共交通工具乘客和在指明公眾地方佩戴口罩等要求。