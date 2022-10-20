社企推出家常便飯軟餐　冀長者食得有「營」

長者機能退化，亦有一些病患人士因體弱及吞嚥困難，不能進食碎餐，平常只可食用糊餐，惟糊餐的形狀和賣相欠佳，令人失去食欲，導致營養不良。有社會企業推出營養豐富的精緻軟餐，讓有需人士重拾飲食的樂趣與尊嚴，重新品嘗家常便飯的滋味，更可減輕其照顧者的生活壓力。

軟餐（又稱照護食）是一種慕絲狀的半固體食物，針對吞嚥困難人士或體弱長者、病患在餐膳上的特別需要而研製。製作原理是將食物打爛，然後用增稠劑將食物糊黏合起來成為固體，並且為其製作造型。現時一般院舍及照顧者會針對這些人士的需要，把食物打成糊狀，但鑑於人手、設備、製作技術、餵食流程等各種限制，大部分糊餐的品質非常參差。

東華三院旗下社企CookEasy推出的「家滋味軟餐」，從「五個食」着手，包括「食得落」、「食得夠」、「食得滋味」、「食得輕鬆」及「食得起」。軟餐保留食物原味、容易吞嚥，方便儲存及翻熱，令照顧者不用大費周章準備食物。團隊在研製過程中曾遇上不少困難，該社企業務統籌經理梁文傑提及，過程中會與言語治療師團隊洽談及測試產品，聽取他們專業意見，研究員亦主動試食，務求將心比心，製造出更美味的軟餐。