東方日報A1：簡約公屋頂檔　恐兩頭唔到岸

政府擬建「簡約公屋」似時光倒流，港人再上徙置區，恐怕兩頭唔到岸！行政長官李家超昨發表任內第一份《施政報告》，提出未來5年興建3萬伙「簡約公屋」，以增加整體公營房屋供應至15.8萬伙，更誇下海口要將公屋平均輪候時間「封頂」，巧立名目加設「公屋綜合輪候時間」指數，目標在4年內把輪候時間降至4.5年。不過，李家超口中「未必優雅」的簡約公屋，卻遭團體斥「湊數」、行回頭路，批評簡約公屋是為了湊KPI（關鍵績效指標）而導致的質素下降；亦有議員認為政府雖然以簡約公屋成功爭取縮短輪候時間，但若後5年的公屋供應量不達標，公屋輪候時間只會進一步拖長。

簡約公屋建造需時一年，最快可於2024年有首批1,000個單位入伙。政府將利用短期內未有發展計劃的政府和私人土地，以標準簡約設計和組裝合成快速建成，設計以傳統公屋為藍本，內裏配備獨立廁所、冷氣機及抽氣扇等，單位面積約為10至31平方米。

計劃一出，坊間出現香港重回徙置區年代的質疑，被問及政府藉簡約公屋將輪候公屋時間封頂，是想「做靚盤數」，及舊時臨時房屋區重現時，李家超昨承認簡約公屋「未必好優雅」，但能夠幫助一部分人直接上樓。他強調，每個人都想住得更好，但香港存在土地房屋問題，有單位「日日漏緊水，空氣唔流通」，這些居民上樓已不應再等，政府要在最急切的時候幫助他們。而派發簡約公屋時，倘若市民覺得位置不佳時可以不選擇，市民有絕對選擇權。

入住簡約公屋人士仍可保留輪候傳統公屋資格，獲編配傳統公屋後可遷出簡約公屋。不過，由於簡約公屋的土地使用年期未定，預計扣除建造時間等，暫定租期約為5年。消息人士透露，政府期望入住居民均可在居住簡約公屋期間上樓，但若入住人士未能成功輪候到傳統公屋，而簡約公屋的租約年期又屆滿，政府將安排他們搬遷到其他簡約公屋。

簡約公屋租金為同區傳統公屋的90%，輪候公屋3年或以上人士，可獲房屋署發信邀請，主要對象為家庭優先。簡約公屋的選址有6塊地已在研究中，包括新界及市區，交由建築署建造及設計，未來營運時會有既定準則作編配，或交由不同社會營辦者，例如非牟利團體等。

被問及簡約公屋與過渡性房屋類似，消息人士解釋，過渡屋項目將會繼續接受未來9個月的團體申請，而在9個月後會再考慮接受以學校改裝等較簡單及環境成熟的過渡屋申請。

不過，本土研究社批評簡約公屋令公屋上樓淪為「數字遊戲」，在未來5年的公營房屋供應量加入3萬伙的簡約公屋等，有「湊數」之嫌。本土研又認為，簡約公屋實際上只是將現有過渡性房屋概念重新包裝，或導致基層住戶日後需重返私人租務市場「彈出彈入」，不過是為了湊KPI而導致的質素下降。

議員梁文廣則歡迎政府建簡約公屋，但認為其功能屬過渡，若住戶在租期屆滿時仍未能上公屋，情況並不理想。他認為政府仍需集中精力興建更多公屋解決問題的癥結，假如10年建屋計劃中的後5年公屋供應量仍不達標，將難以消化輪候公屋時間。

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