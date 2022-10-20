機電署免費為學校及社福機構安裝太陽能板　名額150個

機電工程署於2019年推出「採電學社」計劃，為非官立和非牟利學校及接受社會福利署經常津助的非政府福利機構，免費在其處所安裝太陽能發電系統，並協助參與的學校和非政府福利機構參加兩電的上網電價計劃。「採電學社」昨起接受新一輪申請，名額150個，明年3月底截止。

機電署至今已為參與學校和非政府福利機構，安裝約370套太陽能發電系統。該批系統估計每年可產生約330萬度電，相當於約1,000個家庭一年的用電量。為推動可再生能源發展及支持力爭在2050年前達致碳中和，機電署計劃在2023至24年度為學校和非政府福利機構安裝150套太陽能發電系統，較原先計劃增加30%，相當於約400個家庭一年用電量。

新一輪「採電學社」申請的截止日期為明年3月31日，在今年12月30日或之前提交的申請將獲優先處理，以便工程最早可於明年4月起進行。已安裝太陽能發電系統的學校及非政府福利機構，亦可申請額外安裝系統。申請者可到機電署網站下載申請表格，查詢可致電3155 3977。