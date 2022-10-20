港府指現階段樓巿辣招仍有存在價值　巿民促政府懷父母心助置業

有指樓市辣招令二手樓流轉太慢，特首李家超今日(20日)出席《施政報告》答問會時表示要視乎經濟情況，包括樓價是否太高、日常成交量等，指目前辣招有存在價值，會動態留意。被問及未來會否有「家超plan」，李指只有「市民plan」，智慧在民間。有市民指想購買500萬港元的單位，但已經要繳付15萬印花稅，促政府懷着父母的心，幫助市民置業。李家超指知道有訴求，相信推出足夠數量等可以讓私樓滿足市場需求，令價格更符合實際，認為要滿足市民擁有物業的理想。

立法會議員龍漢標指香港處於非常時期，樓市已有調整，再無炒家，認為樓市繼績下跌家庭和銀行會受影響，關注政府「撤辣」的市場指標。李家超回應指，政府會緊密留意市場的情況，包括樓價和成交量、樓盤銷售情況、實際經濟環境等綜合考慮，承諾會動態留意市場情況，不過稱是次無打算處理這方面的問題。

會計界議員黃俊碩提到，港府提出來港7年人才置業能夠退印花稅的政策是先徵後退 ，難以吸引人才，認為合資格人士，應先不用繳付印花稅，若離開才徵稅。李家超表示，紅隊在商討有關政策時考慮到爭取人才，希望他們能夠落地生根，就必須與本地居民一樣的置業待遇，以及不要無端引起樓市炒賣。認為當局是向人才表示誠懇，希望能夠成為一家人，同時防範樓市炒賣，強調政策是挽留人才並非房屋政策。

另外，市民楊先生指需要更多政策到大灣區內地城市發展；市民李先生指與內地未能通關，難以往返內地提取人民幣存款。李家超指明白專業人士需要，故設立融入國家發展大局督導組並擔任組長，相信與三名副司長可做更多。至於「0+0」與通關有否關係，李指坊間對「0+0」有不同演繹，難以定性。

市民張先生指醫療券夫妻共用，但妻子未到60歲難以使用；另有市民指醫療券金額不足。李家超指雖擴大至兩夫妻共用，但如果未到年齡則未能使用。他指將來會完善醫療網絡及基層醫療體系，例如康健站轉介服務等，並指醫療券多500港元並非只是金額，更是整個理念。