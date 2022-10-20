工業意外頻仍　議員促予市民監督公務員KPI　青年上流遙不可及

今早的行政長官答問會中，有議員指《施政報告》中未有關切部分界別，希望港府可繼續關懷不同階層市民，包括漁農業等。亦有議員關注港府將對公務員團隊設立關鍵績效指標(KPI)，會否制訂機制讓市民參與。

問及公務員KPI方面，議員陳沛良稱港府訂立110項指標，有開創性，惟關注政府會否定立機制讓市民監督進度和成效並適時改進，而議員黃元山亦指數字化指標相當進取，達到KPI需要全社會支持，如何凝聚社會同心協力。議員李梓敬則指優化公務員管理制度中，沒有描述機制所指出長期表現欠佳的公務員為何，如何不影響士氣又可以實行。

港府回覆時指，指標有時間性、數量「講量亦講質」，他稱房屋特別強調「講量亦講質」，諮詢時候聽到市民最關心的是房屋。而另一項項定了很多KPI就是搶人才和企業方面，讓大眾可以看見。設立目標是希望可以監督到，有不合預期的事可立即改進，包括是否有客觀上不能預計的事情發生，令政府要去介入改變這項元素，例如是法例上的問題，所以要有指標讓人們了解不能達成目標的原因。第二，指標重要是文化上改革，是政治上的承擔。

李家超又特別感謝官員和公務員，指因指標是共同設定可以反映團隊非常投入。指標可透過立法會監察，亦對自己的團隊非常有信心。單靠政府做並不足夠，必須凝聚社會力量團結一致，懇請市民共同落實，需要通過社會各界，例如房屋是市場力量、工人、發展商、工程師等都要參與。他指大家要分享經驗，形容「一加一要大於二」，事情才可更快。李家超指，現時的程序方面相當繁複，如果公務員表現不佳受損害的是市民。他指絕大部分公務員是優質的，非常廉潔及有效率。他稱細節會在相關事務委員會解釋，希望做到公平透明、有規矩，要符合程序。他指絕大部分公務員有理想，有抱負，在本次施政報告都是參與者。

議員陳穎欣質疑政府如何解決青年上流問題，又引述安達臣道天秤意外死者母親指，有沒有後生再願意入地盤，如何提升職安健。港府承諾要提升工業安全，希望更適當處理意外，希望永遠不需要執行相關法例，以免處理不希望發生的情況。李家超希望以防範為原則提升安全，例如科技幫到很多，如何再提升需要全面探討。青年需要多元發展，冀專業培訓，職業培訓等提供上流機會。

另外，漁農界議員何俊賢表示，今次「似返一份施政報告」，惟漁農藍圖一直未見影，希望施政報告提出的漁農業可持續發展藍圖可落實。特首李家超回應時指會有充分溝通及諮詢，有構思是因為何俊賢，指要照顧多年來漁農界。他又稱照顧利益及社會發展中，高端增值對漁農界都很重要，希望優質農地發展，如何選擇優質農地就需要商討，再發展藍圖制訂。他指發展基金亦需要，領域新政策都需要治理水平提升執行能力，需要領導介入指揮，有信心團隊可以積極主動。