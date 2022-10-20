涉私下將零食交8囚犯　一級懲教助理准保候訊

廉署於前日（18日）落案起訴1名時任一級懲教助理，他涉嫌於今年6月1日，先後3次向8名囚犯提供共5包餅乾及6條香腸。他現被控3項「向囚犯供應未經授權的物品」罪，案件今早（20日）於屯門裁判法院首次提堂，被告暫毋須答辯。主任裁判官蘇文隆應被告要求，將案件押後至12月15日，以待被告聘請私人律師，並准被告以2000港元保釋，期間不得直接或間接接觸控方證人。

55歲被告李文傑，報稱已退休，控罪指他身為懲教署一級懲教助理，於2022年6月1日未獲授權而將物品，即3包Oreo餅乾及3條Wiener香腸，交給大欖懲教所囚犯李斯維、郭建威、陳偉聯及羅偉文；及於同日，未獲授權而將1包Oreo餅乾交給大欖懲教所囚犯Wasim ALAM。他另被控於同日，未獲授權而將1包Oreo餅乾及3條Wiener香腸，交給大欖懲教所囚犯李斯維、郭建威、陳偉聯、羅偉文、張乾威、李業堂及曹顯勤。

案發時被告駐守大欖懲教所。他於2022年6月1日獲派擔任飯堂的主管，負責在用膳時間監督囚犯。根據《監獄條例》，被告不得向囚犯供應未經授權的物品，包括食物。該2款零食並非可供囚犯購買或享用的小賣物品，如非被告提供，該8名囚犯在囚期間不會享有該2款零食。

案件編號：TMCC 1912/2022