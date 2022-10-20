田北辰促公布復常路線圖　港府：「不能說清下個月做乜」

港府昨日(19日)發表上任後首份施政報告，當中未有提及「0+0」及對外復常路線圖，議員田北辰對此感失望，他又指報告中提及吸引人才，惟海外人士抗拒本地防疫措施，認為「0+3」乃至「0+0」都不是躺平，本港仍有口罩令及禁聚令等防疫措施，疫情現時對醫療系統沒有構成壓力。田北辰質詢會後向傳媒表示，香港復常路線圖「一時一樣」難以招攬人才。若3個月後或半年後，本港又再收緊防疫政策，影響不止普通遊客，更包括企業，質疑本港經濟路線圖不夠清晰。若港府落實0+0，予國際感覺「我哋(香港)係認真，無晒限制」，對本地有信心才會計劃來港。他強調只要重症住院率不攀升的話，確診人數上升至多少都無太大影響，若非如此，本港將會功虧一簣，認為政府抗疫思維需要與國際接軌。

特首李家超表示，知道田北辰「想講乜」，明白他的立場，形容他是放寬議題的主導者，亦明白每個人都關心社會復常，以及旅客問題。惟他重申自己與議員考慮不同，需要顧及香港整體，不希望抗疫路線反反覆覆，亦要確保醫療體系不會有任何變化。

李家超承認專家有時會提出與自己不同的意見，重申有抗疫路線圖，惟不能說清楚「下一個月會做乜」。他又表示讓香港有最大的活動和經濟空間非常在意，否則不會推行「0＋3」、紅黃碼等防疫措施，「一路做緊，方向好清晰」。他考慮經濟因素的同時，亦要考慮政策延續性和一致性，目標是讓經濟和民生活動有最大空間。他又稱明白大家想在本港舉行大型活動，展示香港的活力和吸引力，所以抗疫路上雖然有措施要執行，不過仍會為特定活動訂立針對性措施。