賞罰機制欠詳情　政府承認小部分公務員不稱職

對於施政報告提出公務員引入賞罰制度，表現欠佳人員如無改善，應及時終止聘用。議員李梓敬指政府沒有描述機制詳情，如何做到不影響士氣，又可以實行相關制度。

特首指目前公務員制度賞罰分明，但處理程序相當繁覆及需時，又承認有一小部分公務員表現不稱職，如果他們仍在職，會引發拖延作用，受損害的是市民，但絕大部分公務員是優質的，非常廉潔及有效率。他稱細節會在相關事務委員會解釋，希望做到公平透明、有規矩，要符合程序。他指絕大部分公務員有理想，有抱負，在本次施政報告都是參與者。

社福界議員狄志遠指改革公務員機制中，可辭退工作表現不理想的公務員，認為有「向下緊，向上鬆」的現象，指KPI是好事讓議員和市民可以更好監察政府的具體表現， 惟KPI成功與否是局長和問責官員責任，期望特首有懲處機制對問責官員，認處懲處機制中勒令離職應屬考慮之列。他指會去信特首問政府有否懲處機制、勒令離職是否懲處範圍和甚麼情況會要求官員離職。他希望制度能體現官員問責，而非有「向下緊，向上鬆」。