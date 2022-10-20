警員證供存分歧　13人涉貼海報刑毀獲判無罪

前年2月24日，有人在葵涌邨商場一條天橋附近張貼示威文宣。警方事後拘捕15人歸案，當中包括中學生及教師。他們同被控1項刑事毀壞罪，當中6人另被控管有物品意圖損壞財產的交替控罪。2名女被告早前承認刑毀罪被判社會服務令及賠償清潔費。餘下13名被告不認罪，經審訊後今天（20日）在西九龍裁判法院被裁定所有罪名不成立。裁判官施祖堯認為警長對各被告的觀察不可信，加上各被告的身份未能被確定，因此裁定控方未能在毫無合理疑點下證明控罪。

今天被裁定無罪的13名被告依次為女學生鄒文燕（18歲）、女學生葉嘉儀（18歲）、無業男子李霈濠（21歲）、男學生陳信豪（20歲）、廚師張家禧（21歲）、女學生梁詠彥（21歲）、女學生朱麗茵（20歲）、女學生林慧淇（19歲）、男學生鄭珈熹（19歲）、男學生黃文杰（21歲）、無業男子李永熙（23歲）、男教師李重熙（31歲）及無業男子鍾正浩（22歲）。他們同被控於2020年2月24日，在葵涌邨商業中心的天橋，無合法辯解而損毀屬於房屋處的天橋牆壁及欄杆，意圖摧毀該財產或罔顧財產是否會被損壞。交替控罪則指控梁詠彥、鄭珈熹、黃文杰、鍾正浩、李永熙及李重熙，在同日同地管有油漆製白膠漿及可貼海報的工具，意圖損壞屬於房屋署的財產。至於2名分別姓吳及姓鄧的女學生被告早前已承認刑毀罪，各被判罰180小時社會服務令，及每人向房屋署賠償156.7港元。

裁判官指，警長李忠良的關鍵證供與其他警員證人有矛盾，並存在不合理之處。李見到15名被捕人士都有戴手套，但另1名警員見到至少2人無戴手套，裁判官認為手套是重要標記，警員一定會記得，被捕人士也不可能在沒得到警方批准下脱掉手套，因此警員的説法存在差別。另外，當時15名被捕人士的位置非常接近，難以想像李先後行近他們時，他們仍不受影響繼續貼海報或攪動白膠漿，直至李行到他們面前，因此裁判官不接受李的觀察。

此外，裁判官認為各被捕人的身份未能確定就是本案被告。作供警員雖然能説出15名被捕人之中，有2個與本案其中2名被告同名，但同時有作供警員指該群被捕人之中，有2人只是在傾偈，法庭不排除當時有有途人行過。至於其餘被捕人士，控方同樣沒有足夠基礎確認他們的身份，因此裁判官裁定13名被告所有罪名不成立。

案件編號：WKCC 2800/2021