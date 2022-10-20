政Whats噏：田北辰答問會質詢超時　遭梁君彥3度叫停

立法會今日（20日）舉行施政報告答問大會，讓各位議員就尋日發布嘅新一份施政報告提出質詢，一眾議員似乎心急發問，提出問題時進入忘我境界。其中議員田北辰提到通關問題，遭主席三度叫停，更脫口而出「我有10分鐘」。

田北辰發問期間一口氣提到疫情住院數目等，認為數字反映醫療系統無問題，仲指專家講3000左右人數確診都唔係問題，惟闡述時間過長，主席梁君彥隨即出聲叫停田北辰，要求佢提出問題。但田就繼續講0+3遊客點會嚟，反問特首試下放假去旅行會唔會揀個城市落機之後需要隔離？絲毫無要停落嚟嘅意欲，梁於是再度出聲叫停「田北辰議員請你停止發言」，點知田竟脫口而出「主席我仲有10分鐘」，原本只有1.5分鐘嘅發言時間，無啦啦變成10分鐘，梁忍無可忍提高聲量要求田停止發言。

特首回覆問題時就話非常知道田議員要講咩，認為佢係呢個議題嘅主導者，立場清晰，話無論繼續講落去定係呢個階段，都知道田想表達啲咩喎。至於田喺會後就向梁君彥道歉，指規則定明1.5分鐘，但無響鐘自己沒有為意，所以剛才有產生小爭拗，強調「係無意嘅」。

其實喺田之前提問嘅會計界議員黃俊碩同選委會界別嘅郭玲麗，喺發言時都因為問題闡述過長，畀主席叫停。另外，議員林順潮發言關注藥物問題，詢問政府會成立香港藥監處嗎？臨尾口語突變書面語，強調「嗎」字，引來哄堂大笑。