供樓利息高　被問有冇招幫中產　政府僅說整體照顧

政府推出多項搶人才的措施，但議員李鎮強則提出保留本地人才，甚至指香港最重要是機會，但供樓利息不斷上升，會否有短期措施幫助中產。

特首李家超指置業階梯想盡量滿足市民，有照顧中產需要，財政預算案中的退稅、差餉等都有考慮中產。他指每個人生活都有一致性，需要特定幫助弱勢社群，教育房屋等配套都希望社會制度有照顧他們的利益，而針對性的措施，財政預算案中有考慮。

對於有關回覆，李鎮強會後表示，相信特首會將問題帶回去與財政司司長作研究，因最近利息、美金不斷強勁攀升，認為政府內部亦會集思廣益。新的財政預算案將會下年推出，李鎮強希望退稅、退差餉繼續推出，認為針對中產的措施仍有希望，他在這段時間會盡力爭取。

另外，議員李浩然指早前與團隊有創新科技研究，推動高端人才有建議，詢問具體操作如何以需求導向，結合內地創科產業鏈，與其他灣區城市共同促進商品化。特首指需要通過過程，評選專家檢視計劃，是否認為符合有機會發展。評審過程中要考慮元素，過程內再分階段，包括產品要落到地，符合市場需要。他又指要有配對形式，有投資者覺得成功有市場化、大量生產，今次已經花很多時間確保要做好。他指與大灣區城市結合反而擔心最少，因為已經有共識，在內地推展生產鏈不擔心，需要營養化、豐富化。