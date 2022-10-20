企業平均加薪3.5%留人　逾68%機構明年調薪　學會料加3.6%

本港近年人才流失問題嚴重，不少公司都加薪留人。香港人力資源管理學會今日(20日)公布2022年薪酬趨勢調查，結果顯示，本港僱員的平均加薪幅度為3.5%，創新冠疫情爆發以來新高；有96%機構於今年加薪；至於明年薪酬調整展望，已有68%機構表示已決定加薪。對於大部分公司已決定明年加薪，該會會長孔于人表示情況罕見，反映本港大多企業均擔心人才流失，形容若不加薪企業將面對更艱難的挑戰。

學會於今年1月至9月期間進行調查，訪問到178間機構及企業，分別來自12個行業，涵蓋12.07萬名全職僱員。據調查顯示，今年有98.3%僱員獲加薪，遭凍薪僱員僅佔1.7%。而獲加薪行業的首3位依次分別為電訊、多媒體及資訊科技業；銀行及金融服務業；以及會計、專業及商業服務業，孔認為電訊、多媒體及資訊科技業之所以加薪幅度較大，與其行業人才外流情況加劇有關。

花紅方面，獲發固定花紅的僱員中金額平均為1.09個月基本薪酬，稍高於去年的1.01個月；另有92.9%機構均表示設有非固定花紅制度，當中有71%僱員可獲非固定花紅，並獲得平均1.57個月基本薪酬的非固定花紅。展望來年有逾半機構表示會加薪，平均加薪幅度更達3.6%，孔稱對比往年同期調查，大部分企業多回覆「未決定是否加薪」，但經過疫情後企業流失人才問題加劇，更有不少人才有意轉行，為有效解決問題，「最現實就係加人工」，故不少企業已於今年預留加薪額度，避免更多人才離職。