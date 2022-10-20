調查指港企明年加薪3%至3.3%　幅度遜澳門及廣東省

本港在新冠疫情及嚴苛防疫政策打擊下經濟表現持續疲弱，打工仔亦難言大幅加薪。有機構調查港澳及廣東省的薪酬趨勢，發現本港去年平均加薪3%至3.3%，遠低於廣東省的最多7%，亦較澳門最多3.9%遜色，而預測本港明年各職級的加薪幅度亦最多只有3.3%。調查機構指企業對薪金調整的考慮因素與去年大致相同，最重要是「機構整體業績」，其次是「個人表現」。

粵港澳大灣區薪酬及福利調查顯示，香港去年7月至今年6月平均加薪3%至3.3%，提供數據分析的96間機構中，有10間表示凍薪，其餘86間整體實際加薪3.4%至3.7%。明年薪酬預測方面，各職級整體加薪預測3%至3.3%，有8間機構表示凍薪，其餘76間加3.5%至3.6%。應屆畢業生薪酬以「生產」職能的高中/或以下畢業生錄得最低平均起薪點，僅得1.1萬港元，最高的是 「工程」職能的碩士學位或以上畢業生，平均起薪點20,938港元。 以學士學位/本科畢業生計，「工程」及「資訊科技」錄得最高平均起薪點，分別有18,495港元及18,266港元，整體平均薪金較去年略高。

澳門方面，26間來自非博彩行業的機構中有8間表示凍薪，1間減薪，其餘17間整體加薪2.4%至3.9%之間。廣東省的158間機構中，有32間表示凍薪，1間減薪，其餘125間機構的整體實際加薪6.6%至7%。是次調查由粵港澳多間機構分別負責，包括香港浸會大學工商管理學院人力資源策略及發展研究中心、華南理工大學工商管理學院人力資源管理研究中心、香港人才管理協會及廣東省人才開發與管理研究會。