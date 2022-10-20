配飾供應商為訂單賄製衣廠採購　2人同認串謀受賄下周判刑

服裝配飾貿易公司男東主被指在7年前，分別向2間製衣公司的僱員提供合共逾840萬港元回佣，以換取2人協助，讓2間製衣公司向其公司訂購逾3,600萬港元貨物。他其後更與其中1間製衣公司僱員合謀，向他的公司發出假採購訂單，讓他不用出貨便能得到貨款，然後與該僱員攤分。他與另1間製衣公司1名女僱員去年被廉政公署拘控，2人今天（20日）在區域法院分別承認串謀使代理人接受利益等罪，還押至下周一（24日）判刑。

2名被告分別是寶原行有限公司（下稱寶原行）獨資董事兼股東何國榮（46歲），及必偉實業有限公司（下稱必偉實業）時任高級採購員黎淑芬（55歲），2人同承認1項串謀使代理人接受利益罪；何另再承認2項串謀向代理人提供利益罪。案情指寶原行自2011年向必偉實業供貨。何為與黎保持良好關係，故向黎提供迪士尼門票。何及後則改為直接向黎提供回佣，而在黎的協助下，何的公司成為必偉實業的主要供應商。在2014年至2019年，何曾給予黎71.5萬回佣。而寶原行亦有向另一間製衣公司惠宜製衣（香港）有限公司（下稱惠宜）供貨，並認識惠宜一名內地採購文員李莉芳，何到內地廠房拜訪李時，李當時便向何索取回佣。何及後又與李合謀，讓李向寶源發出假單，讓何的公司能不勞而獲取得貨款，何取得貨款後會保留當中的2成，餘下8成則作為回佣給李。在2013年至2019年間，何就真假訂單給予李逾770萬港元回佣。

辯方求情指何成長環境坎坷，早有16歲已輟學工作，其父又因賭債而自縊身亡，對何打擊不少。何因經營生意困難，又要維持家計才犯事，其公司得益亦非由他個人全數獲得。而何早在被捕前，已向其中一間受害公司的東主坦承責任，並已作出賠償，該公司東主亦有撰信替何求情，及指已原諒何。何被捕後更向廉署全盤托出，顯示其真誠悔意。而黎則只是被動地接受賄款，從沒主動要求或脅迫他人，黎亦曾向廉署表示可轉任污點證人，卻在錄取無損權益口供期間，獲告知不用她協助。辯方指黎願意向公司作出賠償，希望法庭輕判。

案件編號 : DCCC 13/2022