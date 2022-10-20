未來10年土地供應之和　等同兩個將軍澳　可建49.3萬單位

改善房屋問題是香港政策的重中之重。本屆政府昨日(19日)發布任內第一份《施政報告》，今日(20日)就房屋土地建議多名官員會見傳媒解畫。港府表示，土地房屋工作迫切重要，需要讓市民有居所並改善居住環境，讓他們有機會創業發展，又需要「治標治本」以破解房屋老大難的問題，令經濟得以發揮。本屆政府上任之初，成立兩個工作組，聚焦提速、提量、提效，確認未來10年土地供應量可達兩個將軍澳般大，更會預留493,000個單位的土地，顯示政府可積極造地應付供應。

統籌組亦制訂了未來10年的「熟地」預測，成為了政府的工作指標，可便利公眾監察。提速方面，會簡化城規程序，以速進者思維提高建屋效率。而重建及市區更新亦重要，而提質亦需要靠活力海濱發展，請市民相信政府對建屋造地的決心。就社會有極大回響的簡約公屋，財政司副司長黃偉綸表示，當面對本港公屋供應難題時，他坦言政府無力推高頭5年供應量，因房屋建造需4至5年，而現在發展的公屋亦需要7至8年，而過渡屋均是以組裝合成興建，惟NGO建造過渡屋非強項，故需時建造，若由政府建樓可更快。他又稱近年建屋若用組裝合成效率好快，而質素亦很好，非是貨櫃屋，他強調在工廠建成的組裝配件完成度非常好，故透過簡約公屋的數量可推至未來5年達15.8萬。

發展局局長甯漢豪表示，要放棄「地啱啱夠就得」的思維，提量方面，政府首次將10年熟地供應公布，而在未來10年熟地供應可達3,280公頃，尤其是在北部都會區會有1,300公頃熟地；交椅洲人工島中會有1,000公頃填海，而當中有300公頃會陸續出現。她又指，自去年宣布北部都會區，在洪水橋、古洞北等地一早已有所發展，而其他地方亦會在2023/24年陸續交代。她指為北部都會區成立的部門是為了平衝發展保育、引入產業發展等，需要有組織架構提出行動鋼領監察進度。多層工廈方面，明年11月會交代工廈的發展，屆時會照顧現有因收地影響的棕地作業者以低於市價的租金上樓發展。