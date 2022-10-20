商人冒充廉署人員致電診所　涉女朋友交通意外民事索償

廉政公署昨日(19日)落案起訴一名商人，指他涉嫌冒充廉署人員，要求3名診所職員核實1名男子的醫生證明書。被告的女朋友早前因交通意外，遭該男子的僱主民事索償。被告獲准保釋，明日(21日)在西九龍裁判法院答辯。

67歲的譚榮柏為商人，被控3項冒充廉政公署人員罪名，違反《廉政公署條例》第13C(a)條。被告的女朋友與該名駕駛著一輛公司車的男子，牽涉在一宗發生於2017年7月的交通意外，惟2人無法達成賠償協議。該名男子其後到一間診所接受治療，並獲發4張醫生證明書。該名男子的僱主於2020年向被告的女朋友提出民事索償，小額錢債審裁處最終命令被告的女朋友向男子的僱主作出賠償。

控罪指被告涉嫌於2021年11月5日，向上述診所的2名接待處職員及一名董事冒充廉署人員。 廉署早前接獲投訴遂展開調查，調查顯示，被告涉嫌曾致電該診所，並自稱廉署人員要求核實上述4張醫生證明書的內容。被告從來沒有擔任廉署人員，廉署完成姐經調查後，落案起訴被告冒充廉政公署人員罪名。廉政公署條例》第13C條訂明，任何人冒充廉署人員即屬違法，一經定罪，最高可被判處監禁1年及罰款25,000港元。