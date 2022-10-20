攜鐵筆噴漆參與示威　17歲男生認罪判入更生中心

中三男生因身攜30厘米長鐵筆及噴漆，參與2019年11月11日在深水埗發生的示威衝突，而被控管有物品意圖損壞財產罪。他早前認罪，押後至今天（20日）在九龍城裁判法院判刑。署理主任裁判官黃雅茵指，當日示威規模不少，被告有備而來，涉案物品相當可能被使用，但考慮到被告背景及年紀，故接納報告建議，判他入更生中心。

被告林鴻日現年17歲，被控於2019年11月11日，在深水埗醫局街119號一帶保管或控制1支鐵筆和1罐噴漆，案發時他年僅14歲。案情指，當日下午1時許，約50名示威者在彌敦道與亞皆老街交界聚集。至下午近3時，警員展開追捕，並拘捕被告，結果在其身上搜獲涉案物品，同時檢獲防毒面具、護目鏡、手套等。

裁判官今日引述報告指，被告的祖父在2019年離世，翌年被告確診患中度抑鬱，需要定時服藥。被告已深感後悔，希望能繼續讀書，回饋社會，又說將來目標是成為演員，為他人帶來歡樂。由於身體狀況及情緒問題，報告不建議被告進入勞教中心。裁判官最終判處被告入更生中心。

案件編號：KCCC 767/2022