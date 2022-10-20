房署收4工廈起樓　新址偏遠水浸租金高昂　廠戶呻難覓合適地方

為興建公營房屋，房屋署去年宣布收回4幅分別位於火炭、長沙灣、九龍灣及葵涌的工廠大廈用地，其最後搬遷限期為下月30日。就現時各工廈分別有10至30多個廠戶仍未遷出，有廠戶今（20日）向房屋委員會上訴委員會提出上訴，並提出多個訴求，包括要求房署提供合適安置安排、按廠戶需要而酌情延遲收回單位，以及向未能遷出的廠戶提供一筆過補償金。

涉事工廈分別為火炭穗輝工廠大廈、長沙灣宏昌工廠大廈、九龍灣業安工廠大廈，及葵涌葵安工廠大廈，其剩餘廠戶早前陸續收到房署發出的遷出通知書。有廠戶代表今到房署總部遞交上訴書時透露，現時穗輝工廠大廈尚有多於30戶未遷出；宏昌工廠大廈及業安工廠大廈分別亦有多於20戶及多於10戶。他解釋，租戶搬遷面對不少困難，部分新廠選址地點偏遠且容易出現水浸情況問題，有選址單位面積過大或過小，四廠廠戶同時遷出炒高市面租金，現時私營工廈亦未能提供地方容納重型工業的廠房，例如打鐵、發泡膠廠、大型五金廠等，難以覓得合適地方安置作業。

廠戶代表批評，新一份施政報告提出在新發展區興建多層工業大廈，安置現時在棕地運作的小型工業及物流作業，並以地契條款要求發展商預留樓面面積安置工業及物流業作業者。惟現時在房署工廠大廈經營的廠戶卻未獲妥善安置卻被迫遷出廠廈單位，部分廠戶因難以覓得合適單位，而被迫結束多年的業務，扼殺生計。