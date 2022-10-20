樓市減辣「無料到」　港府：暫無修訂意願

市場之前憧憬《施政報告》或有樓市減辣措施，港府今日(20日)表示，過去推出樓市辣招，是為了當樓市供應仍相當緊時，未有物業的香港市民可優先買樓。即使樓市較靜，當局仍會按計劃推出土地出售，因要按計劃進行，而地價就隨行就市，以招標形式是行之有效，暫無修訂意願。

港府認為，現時樓價仍相當高，考慮辣招撤銷要5個因素，包括樓市的價位，仍是2019年年頭的價位，現時屬輕微調整，不需過度擔心。而第二點是成交量，在8年間每年成交量是6萬左右，去年樓市亦是平穩，成交量約72,000左右，今年平均每月4,000，今年去年相加與之前相距不遠，息口未加完故大家會審慎，是正常現象。三是未來供應量，今年落成樓宇會落成全年23,000個單位，與之前比較，供應量出來是有所增加，不過非大幅度上升，未來3至4年一手樓供應是90,000左右，供應量是穩定，要按發展商借貸比率如何，不覺有出現急於推盤出來的情況。第四是經濟情況，短期是因為之前受疫情影響故是辛苦的、但以後可以恢復通關會變好。第五是市場氣氛，大家較審慎，但不見有恐慌式拋售，考慮利息負擔，供樓人士負擔重了，但仍未到最差，目前環境是毋須改變措施。