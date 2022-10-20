國泰前空少醫學監察期外出涉違防疫例　11.17裁決

去年底有國泰機組人員依仗返港免檢疫的特權外出，導致變種病毒入關並於社區擴散，引爆本港第5波新冠肺炎疫情。事後2名前國泰機艙服務員被控3項「作為一個須遵照醫學監察規定的人沒有遵照衞生主任所指明的條件」罪。案件今日（20日）在東區裁判法院作結案陳詞，裁判官聽罷陳詞後，將案件押後至11月17日裁決，此期間2名被告續准保釋。

2名被告依次為45歲黃昱龍及44歲劉諾宏、均報稱無業，其中黃為馬來西亞籍華裔。控方案情指，2名被告為時任國泰機組人員，分別於2021年12月24日及25日從美國紐約及芝加哥乘機返港，並各自在抵港後，獲得衞生署人員發出醫學監測通知書，規定2人於往後21天內須遵守醫學監測。惟黃抵港後一天便外出探望劉，同日劉外出去領取包裹，以及在2天後與父親在又一城望月樓飲茶。事後2名被告都在新冠病毒檢測中，被驗出對Omicron病毒呈陽性。

控方在陳詞中強調，即使2名被告是錯誤地解讀醫學監察的要求，亦不等於他們能夠不遵照相關法例。相反他們是有責任去了解醫學監察的要求，而且他們早前曾有其他通勤經歷，案發時是第2次接受醫學監察，故他們理應熟悉相關規定，更不能把責任怪罪為有關當局將規定朝令夕改。辯方則指2名被告的行為是獲國泰的內部指引所支持，此外控方沒有傳召國泰職員去詮釋其公司的內部指引。控方反駁指，探望親友及領取「淘寶」等行為顯然不是「必要活動」，以及被告有否合理理由外出是由法庭去裁定，故才毋須傳召國泰職員。

案件編號：ESCC 288/2022