修例禁CBD產品明年2月生效　10種物質列危險藥物受管制

大麻二酚(簡稱「CBD」)產品近年在香港大行其道，並以不同的形式出現，如護膚品、口服油、咖啡粉及健康補充品等，聲稱可減壓，甚至紓緩濕疹症狀等，惟沒有權威科學證明其健康益處，在昨日(19日)公布的施政報告中，提及明年年初將實施經修訂的《危險藥物條例》(第134章)以規管CBD，令市面上不再有關產品合法售賣和供應。

保安局今日(20日)提交立法會的文件顯示，相關修訂會在明日(21日)刊登憲報，並於下周三(26日)提交立法會，進行先訂立後審議的程序，經3個月讓業界及公眾審議後，於明年2月1日生效。因應公眾建議，政府將安排棄置箱，以供在指定限期內自願棄置CBD產品，由本月27日至明年1月30日期間，10個位於全港不同地區的政府處所會放置棄置箱，以方便棄掉CBD產品。

經修訂《危險藥物條例》(第134章)，實施對10種物質的管制，包括溴啡、大麻二酚、氯氮唑侖、CUMYL-PEGACLONE、二氯西泮、二苯基乙基哌啶、氟溴唑侖、異硝氮烯、 MDMB4en-PINACA 和甲硝苯。這些物質將如其他危險藥物一般，受到《危險藥物條例》的嚴格管制。販運及非法製造有關物質，最高可被判終身監禁及罰款500萬港元。在違反《危險藥物條例》的情況下管有和服用這些物質，則最高可被判監禁7年及罰款100萬港元。

議員葛珮帆表示歡迎政府修訂法例，立法禁止CBD產品，她指CBD產品成行成市，更有專門店出售有關產品，但在製造過程中，CBD有機會混入雜質，含大麻的活性成分，進食後有機會上癮，甚至令人進一步嘗試大麻產品，過往亦收過不少家長反映憂慮，她讚許政府設專門的回收店回收CBD產品，並非呼籲市民隨便棄置垃圾桶，因為有機會予其他人執拾。