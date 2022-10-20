刷卡買金洗黑錢涉款592萬　拘9男女拒交代贓款去向

澳門司警前日(18日)以「犯罪集團」和「清洗黑錢」罪拘捕9名當地男女，其中1名陳姓32歲男子為骨幹成員，其報稱為店舖負責人。被捕人士涉嫌將詐騙所得款項經內地銀行信用卡，在當地金鋪刷卡購買黃金，涉592萬澳門元。該金行負責人收到銀行通知被始揭發洗黑錢事件。大部分嫌疑人拒絕配合和交代黃金去向，司警仍在追查幕後主腦及贓款去向。

於今年3月11日，有4名內地人到澳門兩家位於中區和北區的金行，使用5張信用卡購買了總值592萬澳門元的金粒、金條和金磚。其中一金行事後因接獲銀行通知，有關內地人用作購買黃金的款項疑是非法所得，因此暫停有關交易。該金行負責人知悉情況後，向司警報案追究。調查後發現，當中有297萬澳門元涉及內地電信刷單詐騙案。

該犯罪集團在當地利用內地帳戶接收騙款，並招攬成員，使用迂迴交收方式規避追查，包括下級成員監視內地人士刷卡、將購入的黃金轉交上級成員，再由上級成員駕車到指定地點交收等，最後轉交涉案骨幹成員。司警在9人住所及涉案店舖共搜獲逾100萬澳門元現金及金粒等，個別嫌疑人承認受指使作案，每次轉交可獲3,000澳門元報酬。