網上扮女兼利誘性侵兩少年　卅歲漢被羈押禁離境

澳門早前1名男子涉嫌在社交通訊軟件以「女兒身」及金錢，誘騙2名未成年男學生到酒店發生性行為，並令其中1人受傷。因應性侵未成年人犯罪的惡劣性質及嚴重性，為免嫌犯逃離澳門、繼續作出相同性質的罪行等，澳門刑事起訴法庭法官今日(20日)接納承辦檢察官建議，命令對31歲黃姓男嫌犯採取羈押強制措施。

當地檢察院表示，經初步偵查，嫌犯涉嫌觸犯「性欺詐罪」及「普通傷害身體完整性罪」，其中「性欺詐罪」可被判囚5年。案情指案中男子3年前便開始在社交通訊軟件以「女兒身」示人，並以金錢報酬形式誘騙男子到酒店「開房」。

而本次案中的首名男事主於今年8月底到某間酒店房間外，背住房門等候疑犯，「女網友」開門後用毛巾蓋住其頭部，繼而帶入房間侵犯，事主期間被弄傷下體，10分鐘後自行離開並向家人告知事件，由父親代為報案。警方同日再發現，涉案男子以同樣手法與另一名受害男子性交，而其中一名事主聲稱不清楚對方性別，另一事主則稱對方原本承諾會給予數千澳門元作報酬，惟事後卻反口。