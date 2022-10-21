獨家直擊：錦田公路撞車斬人　法拉利2男浴血車廂

元朗八鄉發生斬人血案。今日(21日)凌晨2時49分，一輛載乘2名男子的黑色法拉利跑車，沿錦田公路往錦田方向行駛，當駛至近爾巒支路對開，遭一輛往元朗方向右轉入爾巒的私家車撞向右車身。意外後，兩車俱車頭撞毀，安全氣袋彈出，橫亘路中；私家車上跳出6至7名持刀黑衣男，分左右向法拉利上2名男子狂斬，兇徒得逞後跳上2輛接應的私家車往錦田方向逃去，法拉利上其中一名遇襲30歲男子負傷報警求助。

警方接報到場，2名傷者均淌血坐於行人路旁待援，花槽上則遺下恐怖血漬。救護員到場替傷者包紮後送往博愛醫院救治，當中27歲男子送院時半清醒，2人其後轉送往屯門醫院治理。警員圍封現場調查，並於附兜截涉案2部私家車，暫未有發現。一批機動隊警員奉召到場，於附近花槽搜索證物。案件列作斬人，暫交元朗反三合會行動組跟進，並追查血案起因。受事件影響，現場往錦田方向需暫時封閉。

東網記者事發時剛巧駕車經過現場，車Cam拍下案發全程，片段見法拉利被兇徒私家車撞及後，6至7名持刀黑衣漢跳出狂斬車廂內的2名男子，斬人過程約40秒，兇待其後跳上2部接應私家車絕塵而去。