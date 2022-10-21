涉欺詐洗黑錢　頭馬「金融趙」有樣學樣着草

正所謂「上樑不正下樑歪」，「上海仔」被捕後疑「身有屎」，選擇棄保潛逃海外，其頭馬「金融趙」亦有樣學樣，被控一項洗黑錢、兩項欺詐及一項以欺騙手段逃避法律責任罪，在法庭保釋下棄保，相信已經「着草」，已被法官正式頒布拘捕令，惟他至今仍下落不明。

「上海仔」頭馬之一、綽號「金融趙」的趙俊名，因涉嫌欺詐和洗黑錢逾819萬元，於2020年6月被控，他及後獲法庭准保釋，條件包括5萬元保釋金；不得離境，包括不得到澳門及內地；須交出旅遊證件；須居住在報稱的住址，若住址有所更改須預早24小時通知警方；亦須每周一、三、五晚上6時至9時到警署報到；不得騷擾控方證人。

惟至2021年9月28日，「金融趙」未有到區院應訊，同案另一名被告向法庭表示，收到趙的短訊及醫生紙副本，稱趙有胃潰瘍及發高燒，醫生建議要接受隔離，批出3天病假；至同月30日，「金融趙」依然無到庭，警方曾到其報稱的將軍澳住所找他，以及致電其手機，但仍未能取得聯絡，法官遂正式頒布拘捕令，緝拿趙歸案。外界估計，「金融趙」已經逃之夭夭。