上樓梯當眾仆街　無視疫規犯聚播毒

上海仔落難返港後，先後3次獲警方續保，期間發生讓人恥笑至今的霸佔關愛座梳疏髮及仆倒港鐵站事件，又繼續「當法律無到」，不時被揭發違反防疫規例及違泊等，引起社會關注。

上海仔2021年1月首次回港後向警方報到，離開警署時與身旁的黑衣人齊齊轉搭港鐵，登車後無公德心，一人霸佔兩個關愛座，還掏出梳及鏡整理稀疏的劉海。不過，醜事還未完，他在南昌站落車上樓梯時，仆倒當場，顏面盡失。

他於5月第2次報到，接送他的其中兩輛車因在雙黃線停車被抄牌；8月第3次報到，其座駕在機場警署附近公然違泊，再被抄牌收場；10月他現身機場警署被告知獲釋，又目無法紀，到達時與兩名隨從亂過馬路遭票控，離開時座駕在雙黃線位置停車被票控。

此外，他屢被揭無視疫情嚴峻，犯聚播毒。其中於今年3月底，他在銅鑼灣Tower 535一個「私竇」辦生日宴，場內賓客分兩枱而坐，每枱逾10多人，期間各人無戴罩，上海仔更吹蠟燭狂噴口水。警方O記經逾3個月追查，向上海仔等29人發告票，位位罰5,000元，罰款總額達14.5萬元，另向處所負責人發傳票。

至今年7月，上海仔又犯聚，在銅鑼灣一間懷疑無牌私房菜館飯敍，遭遇黑幫踩場追數，無戴口罩的上海仔更與人「零距離」咬耳仔及攬頭攬頸，令人側目。