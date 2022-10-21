上海仔屢棄保潛逃　違警察保釋罰則欠力度　扣保金無用嚴懲須坐牢

本港黑幫和勝和前坐館「上海仔」郭永鴻無視法紀，兩度棄保潛逃，惟「警察保釋」無料到，上海仔被警方通緝及合共充公25萬港元保釋金後，流竄多國逍遙法外，最後於前年潦倒返港被捕，但去年10月更提早釋放他及退回保釋金，「放生」至今近1年。法律界人士及議員批評警察保釋阻嚇力甚低，促港府修例並加重罰則，例如棄保潛逃可被判囚，亦可考慮讓警方向被捕人士提出一些保釋條件，如不可離港等。

在現行法例下，保釋分為警察保釋及法庭保釋兩種。警察保釋即警方需要更多時間搜證，故批准疑犯保釋外出，須於指定時間往警署報到，無須先將他控以任何罪行和押上法庭，但一旦棄保，都只是會沒收保釋金，沒有其他後果，可謂甚無阻嚇力。法庭保釋即由法庭批出的保釋，違反保釋條件者，屬於藐視法庭，可被檢控，法庭有權發出拘捕令將之拘捕，重新考慮保釋。

而視法律如無物的上海仔，正正是在警察保釋下棄保離境，即使他及後落難回港，警方都都未有提高警覺，反而容許他繼續保釋外出，有關做法令人詫異，社會有聲音質疑他或是受到「雙安保護傘」及「司法保護傘」庇蔭。

執業大律師陸偉雄指，一般情況而言，如果疑犯在警方保釋下棄保潛逃，只是充公保釋金，直言：「有啲人會認為錢解決到嘅問題，就唔係問題。」他認為倘疑犯有潛逃風險，礙於警方保釋條件較寬鬆，最好的辦法是把相關人士拘捕，帶上法庭，由法庭批出更高要求的擔保條件，例如交出旅遊證件及不能離港等。

至於議員葛珮帆則認為，現時違反警察保釋就如無後果，阻嚇力甚低，建議港府檢討有法例，研究是否有需要修例及加重罰則，例如棄保潛逃可被判囚，另亦可以考慮讓警方向被捕人士提出一些保釋條件，例如不可離港等。

上海仔兩度棄保潛逃，他涉嫌在2007年至2012年間清洗逾億港元懷疑黑錢，於2017年被警方拘捕，獲准以20萬港元保釋，他原需在2018年4月到警署報到，但他無現身，只由律師代表向警方發信，聲稱在泰國中風，但被拍得在外地風流快活，身處柬埔寨一賭場「行得企得」。警方及後發現其提交的「醫生紙」並不正確，不接納無向警方報到的理由，沒收其保證金並發通緝令。

另外，他亦涉嫌串謀刑事恐嚇、串謀蓄意傷人及串謀勒索，於2016年由泰國返港時在機場被O記拘捕，惟案件延至2018年仍未檢控。他同年5月15日須就事件到警署續保，惟他無出現，警方再次發出通緝令及充公其5萬港元保證金。2020年底上海仔稱確診新冠肺炎潦倒返港，即涉兩項串謀傷人、一項串謀刑事毀壞及一項刑事誹謗罪等罪名被捕，惟警方無即時採取禁閉手段以防他再逃走，反而一再讓他續保，去年10月20日因律政司指證據不足，上海仔終獲「放生」無條件釋放。