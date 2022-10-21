人才流失　市民剖白棄城原因

新任特首李家超日前發表任內首份施政報告，並推出便利來港及生活措施吸引人才，被問及不少港人遠走他鄉、致本港人才流失，李家超承認近年離開香港人數較多，但每人離開原因不一，香港一向亦有人出出入入。有何姓聽眾致電反映，指香港一向人才濟濟，社會崇尚自由，直言近年的人才流失原因是「苛政猛於虎」，他更揶揄道「大家心知肚明……特首你一定係知道，但係你唔承認啫。」

李家超昨日分別出席電子媒體聯播節目及立法會答問解釋新政策，他在新一份施政報告談及要為市民謀幸福，亦被追問港人幸福感低，他表示，幸福要不斷追求，但指港人因幸福感低而離開，是十分粗略的說法。

他強調，每個國家或地方都在搶人才，但不要忘記香港自身的吸引力，今次施政報告推出吸引人才的措施，他有信心離開香港的人稍後都會回來。

多位市民致電向他表達意見，指香港居不易、壓力大，認為不少港人遠走他鄉，問題出在施政上，並以「苛政猛於虎」作形容。李沒作正面回應，政府另一高官稍後回應防疫從緊如苛政時稱，政府在經濟發展有一定角色，抗疫措施不希望走回頭路，當局亦明白香港作為經濟城市，需要對外保持聯繫，故最近陸續有不同的國際金融活動。