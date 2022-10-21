東方日報A1：中產置業嘆無奈　虛招點吸引人才

《施政報告》提出「減辣」，合資格人才在居港7年後，可獲退已繳付的置業印花稅，惹來各界炮轟不全面「撤辣」。有議員昨在立法會答問大會上指樓市已有調整，再無炒家，認為樓市繼續下跌家庭和銀行會受影響，亦有議員認為來港7年人才置業能夠退印花稅的政策是先徵後退，實際上難以吸引人才，另有議員直指供樓利息高，質詢政府有何短期措施協助中產，但政府卻死攬辣招，指印花稅仍有存在價值及不打算在施政報告中處理。有學者強調本港樓價太貴，加上印花稅亦太高，置業太艱難，不少人才或因此離開香港。

有聽眾昨晨致電電台，指想購買500萬元的單位，但已經要繳付15萬元印花稅，促政府懷着父母的心，幫助市民置業。特首李家超回應指知道有訴求，相信推出足夠數量等可以讓私樓滿足市場需求，令價格更符合實際，認為要滿足市民擁有物業的理想。亦有市民指曾經買樓後出售，但近年樓價上升，已再難買樓。李指相關政策要視乎市場情況而調整，樓價是敏感的問題，要小心處理，樓市涉及投資和炒賣的因素，政策不能有引導市場出現動盪。

及後在答問大會上，地產及建造界議員龍漢標指香港處於非常時期，樓市已有調整，再無炒家，認為樓市繼續下跌家庭和銀行會受影響，關注政府「撤辣」的市場指標。會計界議員黃俊碩亦指港府提出來港7年人才置業能夠退印花稅的政策是先徵後退，難以吸引人才，認為合資格人士，應先不用繳付印花稅，離開才徵稅。李指政府內部在商討有關政策時考慮到爭取人才，希望他們能夠落地生根，就必須與本地居民一樣的置業待遇，以及不要無端引起樓市炒賣，強調政策是挽留人才，並非房屋政策。

另一議員李鎮強亦指現時供樓利息不斷上升，質詢政府會否推出短期措施協助中產，但李家超僅指過往財政預算案有退稅等安排。

政府無意撤辣，有財金官員昨更重申，當年推出辣招因為當時樓市供應仍相當緊張，未有物業的香港市民可優先買樓，但現時樓價仍相當高，考慮撤辣要有5個因素，包括樓市的價位，現時屬輕微調整；第2點是成交量，在8年間每年成交量是6萬左右，去年樓市亦是平穩，成交量約72,000左右，今年平均每月4,000，息口未加完，故大家會審慎；3是未來供應量，今年樓宇全年會落成23,000個單位，未來3至4年一手樓供應是90,000左右；第4是經濟情況，短期是之前受疫情影響所以辛苦，但恢復通關後將會變好；第5是市場氣氛，大家較審慎，但不見有恐慌式拋售，考慮利息負擔，供樓人士負擔重了，但仍未到最差，目前環境是毋須改變措施。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指現時樓價太高，在外地幾乎可以買兩層樓，如樓價依然高企，加上印花稅高昂，人才自然會選擇離港置業。他續稱，坊間已有人清盤，維持印花稅影響二手市場買賣，甚至會讓市民出現現金投資問題，直言不撤辣對經濟環境有影響，政府應重新及全面審視。

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