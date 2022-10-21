新冠康復者容易患骨質疏鬆症　機構資助百人驗骨質密度

新冠肺炎疫情纏港近3年，導致逾180萬名港人染疫，部分人康復後患上不同後遺症。最近有外國研究指，曾經因新冠肺炎入院的患者，康復後出現骨質疏鬆的情況倍增，估計與新冠病毒的感染及治療有關。為使大眾及早關注骨質健康問題，有機構資助100名高危人士接受骨質密度檢查，減少與骨質疏鬆相關的骨折風險。

遙距醫療服務平台DrGo與私營醫療機構卓健醫療合作推出「關注骨質疏鬆活動」。該平台用戶於本月20日至今年12月31日期間，登入該平台應用程式進行「骨質疏鬆自我評估測試」。完成骨質疏鬆風險問卷調查後，符合資格的100位高危人士將可獲得800港元電子現金券，用於參加由該私營醫療機構提供的「指定骨質疏鬆檢查計劃」，服務包括DEXA骨質密度檢查—雙能量X光骨密度掃描儀，以及醫生覆診跟進報告。

骨質疏鬆症在本港很常見，患者骨骼結構脆弱，容易導致骨折，嚴重影響生活甚至增加死亡風險。該私營醫療機構西醫醫務總監劉宇揚表示，骨質疏鬆症是一種因骨質密度下降而令骨折風險提高的疾病，過往不少患者因骨折求診才發現患上骨質疏鬆症，但其實骨質疏鬆有不少方法預防及治療。長者更是患上骨質疏鬆症的高危群組，銀髮族健康關注組主席賀麗茵女士表示，曾接觸過一位長者在跌倒前行動自如，可以獨自外出飲茶散步，但跌倒後髖關節骨折，需臥床住院一段長時間，病人出院後需以柺杖輔助步行，精神也大不如前。