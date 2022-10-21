港島東聯網團隊改善服務獲獎　推拔除導尿管指引減併發症

為了讓泌尿病人獲得更好治療，港島東醫院聯網泌尿外科團隊推出多項措施，包括設立護士診所及專門診所，為病人提供檢查及護理服務，並制定「拔除導尿管指引」及優化手術儀器等，減少病人身體創傷。團體期望未來將服務拓展至更多醫院，改善病人生活質素。團隊在泌尿科服務作出貢獻，更獲得今年度醫院管理局傑出獎項。

獲獎者之一的東區尤德夫人那打素醫院外科顧問醫生李卓文表示，現時港島東聯網設有6個護士診所，由顧問護師主理，為情況穩定但需要較多事前檢查及護理服務的病人，例如患有排尿緩慢、勃起功能障礙及尿道結石的病人提供服務。護師會於病人等待見醫生期間作初步評估和分流，以縮短緊急個案的輪候時間，並提供術後護理。該團隊亦成立了3個專門診所，分別處理較複雜的男性生殖器問題、女性泌尿問題與尿道結石問題，讓病人獲得更快和更有效的治療。

團隊更從2015年起推行「試行拔除導尿管指引」。團隊希望透過指引，將流程系統化及精簡管理，由內科醫護人員及社康護士依照指引幫助病人拔除導尿管，有助減低病人因佩戴導尿管而出現併發症，並提升整個流程效率，如由以往需時10星期減省至一星期。團隊亦利用機械臂，輔助微創手術系統進行泌尿科手術，該系統具有很高精準性、靈活性和安全性，可減低病人於手術中的失血量，手術成功率超過98%，更能減少身體創傷，加快病人康復進度。