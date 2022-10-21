年內設「引進重點企業辦公室」　丘應樺指引入海外人才方能促就業

港府前日(19日)發表新一份施政報告，並推出多項措施招攬人才，與其他地方相比競爭性不足，無助於吸納人才，更有市民直指人才流失原因在於「苛政猛於虎」。商務及經濟發展局長丘應樺今日(21日)在電台節目為相關措施護航，指政府未來會因應長遠發展規劃，引入相關人才，形容海外人才來港能促進更多就業機會，對年輕人向上流有正面作用。

他表示，目標在今年內成立「引進重點企業辦公室」，將邀請業界人士組成委員會，與政府跨部門商討產業的未來發展，尋找合適公司來港發展。而「招商引才專組」目標是年底定出招攬企業名單，招攬活動在明年開始進行。

勞工及福利局長孫玉菡今日亦在電台節目表示，海外人才選擇發展地點，都視乎個人方向及經濟機遇等因素，不擔心引入海外人才措施，會減低對本地人才保障，港人在本地發展有先天優勢。他指出，過去兩年本地勞動人口減少14萬，不代表全部外流，但很多行業都反映招聘人手出現困難，以中層至中高層人員最缺乏，本地人才不足應付，有需要引進海外人才。「高端人才通行證計劃」較以往的專才計劃全面，全球都在爭人才，只要政策到位，香港毋須擔心與外地比較。