港府指專家認為口罩令須維持　兒童接種率達滿意水平可考慮取消

新冠疫情至今近三年，港府防疫措施令百業受困、經濟陷死局，新一屆政府首份施政報告，當中未有提及「0+0」及對外復常路線圖，有議員感到失望。行政長官李家超今日(21日)出席電台節目接受提問，有聽眾促請政府取消戶外口罩令，認為戶外空曠地方，即使不戴口罩，傳播新冠病毒風險亦相對低。但李家超回應指，所有專家都一致認為目前仍有需要維持口罩令，其中一個原因是要確保隱性患者不會傳播病毒。

李表示，他關注部分接種率低的群組包括兒童，強調要保護他們免受感染出現重症或死亡的風險，如果兒童的接種率達到滿意水平，社會逐漸回復正常生活，可以重新考慮取消口罩令。

另外，有聽眾質疑當局對「毅行者」活動限制過於嚴謹，包括參與人數設限，主辦單位亦不能向參加者提供飲食。李回應稱，當局的最終目標是容許社會活動有最大的自由度，部分防疫措施是在疫情嚴重時推出，有空間調整或作出特別安排，認同「毅行者」活動可在既安全亦盡興的安排下進行，他會向政府官員商討市民的建議。