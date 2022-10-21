海關偵破侵權播放Now TV頻道案　拘捕1名男子

海關近日接獲Now TV的投訴，指有賣家在網上平台開設帳戶售賣特定應用程式，懷疑非法傳播未經授權的Now TV節目，主要涉及中文電影等內容。海關展開深入調查，發現該網上賣家在深水埗開設零售店舖售賣影視設備，亦會為顧客安裝特定應用程式。海關版權及商標調查(行動)課監督洪漢榮表示，海關在版權持有人的協助下，於本周三(19日)採取執法行動，突擊搜查該店舖，檢獲4部智能電視、41部平板電腦、62套其他影視設備，估計市值12萬港元。該批影視器材預載了規避收費電視頻道的特定應用程式，海關拘捕30歲男店主，案件仍在調查中，不排除會有更多人被捕。

案件中的版權持有人為對其收費電視節目而作出的保護措施，目的為保護其版權作品。就是任何人如要合法觀看其收費電視頻道，必需安裝電視台提供的解碼器或登入其網上服務帳戶。據了解，收費電視頻道年費最少逾千港元，需視乎客人訂購服務而定。海關指，涉案人士銷售渠道滲透多個層面，一方面透過網上平台宣傳，以年費240至280港元售賣涉案的應用程式，聲稱可以全球通用，可以收看多個國家電視直播台。另外，為了吸引顧客購買，會提供3天免費試睇版作宣傳。涉案人士會向顧客提供不同的付款方式，標榜不需見面，都可以安裝涉案應用程式。賣家收到款項後，會透過通訊軟件向顧客發送超連結，同時提供技術支援。

另一方面，為擴闊銷售渠道，涉案人士在深水埗的店舖內售賣多款的影視器材，並推銷其「VIP」系統即是案中的應用程式，標榜「全球電視劇電影免費觀看，毋須月費毋須年費終身免費」吸引顧客購物相關規避服務。而涉案人士提供的規避收費服務，不受器材限制。版權及商標科技罪案調查組高級調查主任蔡俊威表示規避收費服務畫面播放時有1-2秒延誤，畫面較為劣質及斷斷續續的情況。海關表示，世界盃臨近，海關會加強網上與市面的巡查，與業界保持緊密的合作關係，適時採取執法打擊行動。

Now TV發言人表示，歡迎海關採取行動保障知識產權。消費者要清楚理解所購買的視頻應用程式或盒子及其提供的內容是否已獲內容供應商授權。未經授權所提供的節目並沒有任何保障（例如：畫面質素、內容持續性等等），而非法提供該等服務更可能已構成罪行。Now TV非常重視保障知識版權及尊重原創精神。若日後發現有侵害版權的情況出現，Now TV(及有關的版權持有人) 會向相關執法機關舉報，亦不排除會向有關人士或機構提出民事索償。