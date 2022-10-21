政府覓得未來10年建屋用地　甯漢豪：不排除發展郊野公園邊陲地帶

本屆政府前日(19日)發布任內第一份《施政報告》，當中提及改善香港房屋問題的措施。發展局局長甯漢豪今日(21日)出席電台節目表示，已覓得未來十年能平整建屋的3,280公頃土地，來自北部都會區的約1,300公頃，佔當區4成土地，其餘來自填海、其他新發展區及綠化地等，部分土地已分別展開平整、規劃及收地階段，又指不排除發展郊野公園邊陲地帶，但目前仍聚焦發展綠化地。

她稱，目前覓得的土地包括255公頃綠化地，共有8個地點，不涉及郊野公園邊陲地帶，如果未來社會認爲發展個別郊野公園邊陲地帶，政府會再適時討論。她又稱，已被劃出的約1,500公頃棕地，當中一半納入發展計劃。又指將來要簡化建屋程序及修訂相關法例，期望將法定的城規及收地等程序的時間，由以往需時17個月壓縮至7至9個月。

對於粉嶺高爾夫球場土地，她表示政府經研究已認爲能發展該球場32公頃土地，如現時走回頭路，日後在其他發展項目時面對的困難會增加，高球場餘下土地已經確保不會影響體育發展，土地明年8月歸還政府，故仍有時間完成審批環評報告，在明年11月提交行會拍板。至於交椅州人工島發展，政府計劃在2025年開始填海，期望2年內完成第一批填海工作，在2029至2030年有熟地供應。而興建3萬個簡約公屋單位，已經覓得5至6塊包括私人士地的用地，相關土地毋須大規模改劃用地，可以向城規會申請臨時性規劃，數個月內可完成審批。