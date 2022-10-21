為配合渡海泳　明後日將實施特別交通安排　渡輪服務受影響

為配合渡海泳比賽，明日及後日灣仔北及尖沙咀將實施特別交通及運輸安排。

運輸署今日(21日)表示，為配合渡海泳比賽，明日及後日(22日至23日)灣仔北及尖沙咀將實施特別交通及運輸安排。水上的士短途航線於明日晚上7時20分的班次將不停尖沙咀東。來往灣仔與尖沙咀及來往中環與紅磡的渡輪服務，由後日頭班船起至上午11時及上午11時半暫停，而恢復時間將視乎受影響海港範圍實際重開時間而定。

巴士方面，由後日凌晨0時半至下午1時，過海巴士路線第961號(早上繁忙時間經銅鑼灣往灣仔方向)將由港灣道改經會議道，位於博覽道東的終點站會遷往會展站公共運輸交匯處；新巴路線第H1號將由龍和道改經告士打道，位於博覽道東近金紫荊廣場的巴士站則會遷往會議道會展站公共運輸交匯處對面。

同樣由後日凌晨0時半至下午1時，博覽道交界以北的一段博覽道東(金紫荊廣場外)，包括上落客區，將臨時封閉。明日上午9時至後日中午12時，灣仔香港會議展覧中心登岸梯級、尖沙咀星光大道登岸梯級及九龍公眾碼頭第1號至4號登岸梯級將暫停使用。