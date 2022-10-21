地產中介無視租管條例壓迫劏房戶　團體向地監局請願要求規管

地產中介無視《2021年業主與租客(綜合)(修訂)條例》壓迫劏房租戶，有團體今日（21日）到地產代理監管局請願，要求地監局加強規管。劏房租管條例生效至今已有9個月，不過許多地產代理仍然未有依例行事，民間監察政府推行租管陣線表示，接獲不少劏房戶求助，中介仍然鼓勵業主濫收水電及其他雜費等；亦未有使用差餉物業估價署提供的標準租約及打釐印；更有中介與租客簽訂書面租約時需收取100港元的額外收費。陣線認為地監局監管不力，促請地監局監管中介的操守行為。

陣線表示，差估署雖在多方監察下終增加巡查，截至8月31日為止已主動巡查了710個劏房單位，惟對比全港12.2萬劏房戶仍有距離。不過，即便租管條例後有巡查劏房業主的情況，政府卻未有監管地產中介的角色。陣線引述租戶案例指，曾有租客在續約時要求業主打釐印，但遭中介恐嚇表明打釐印費用需1000多港元，租客需繳付其中500多港元，勸退租客「節省金錢、不好搞事」。惟根據法例，一般租金不超過6000港元的釐印費用不會超過360港元，陣線批評中介行為屬霸凌租客。

陣線認為，地監局作為法定機構，就租管條例生效後僅推出過一份執業通告，未有監管中介為業主及租客提供真實租務資訊不足的問題，導致出租人，包括業主、地產代理，或二房東等輕視條例，墮入法網，批評中介紀律操守成疑。陣線建議地監局需加強監管地產中介的操守行為，並針對租務管制法例增加培訓。