跨境旅遊「團進團出」方案　楊潤雄：積極考慮相關做法

新一份施政報告已於日前出爐。文化、體育及旅遊局長楊潤雄今日(21日)在記者會上表示，近月新冠疫情回穩，政府會密切檢視疫情，積極考慮進一步放寬防疫措施，讓跨境旅遊逐步復常，做好重振旅遊的準備。有旅遊界建議可用「團進團出」、「半閉環」形式舉行旅行團，楊僅指會積極考慮相關做法，惟各地方做法不同，閉環旅遊需再檢視，例如實際上的可行性，本港有多少地方可做到閉環等，期望可在能力範圍內幫助業界。

針對旅遊，楊指香港會舉辦文化古蹟本地遊，他相信今屆政府已經逐步精準放寬防疫措施，他指，雖然當防疫抗疫措施比較嚴謹，會令人卻步來香港，但目前已經逐步放寬，希望全社會努力一起爭取放寬。他也稱，希望幫助旅遊業發展，但要平衡整體疫情發展及市民健康風險，故會一路與旅遊業保持溝通。另外，他表示會密切檢視疫情，增加「賞你遊」、「賞你住」名額。

至於被問到香港的防疫政策會否影響香港的體育和旅遊，譬如龍舟世錦賽改於泰國舉行，楊認為每年的項目都會增加或減少，香港今年也會舉辦桌球、高爾夫等賽事，且相信在2023年會有比賽陸續回來香港，期間也會與香港體育總會保持聯絡，並鼓勵他們舉辦更多國際盛事。