創科計劃有否制訂GDP增長目標　孫東：不敢明確說

本港近年加強發展創科發展。創新科技及工業局局長孫東今日(21日)在記者會上表示，年內會推出香港創新科技發展藍圖，就四大發展方向，即「完善創科生態圈」、「壯大創科人才庫」、「建設智慧香港」、「融入國家」制訂重點政策及訂下績效指標。對於計劃有否GDP增長目標，孫稱提到創科時會留意製造業在GDP的佔比，其他世界先進經濟體的佔比可達百分之25以上，他表示自己「不敢明確說」，而香港正在「奔着方向努力」，稱10年以內製造業GDP從百分之1到百分之10是比較進取的，但不是「想都不敢想」。

為建設智慧香港，當局未來將建設智慧政府，服務將在2年後全面電子化，3年內全面採用「智方便」，並會與內地探討數據流通安排。孫東解釋，上月內地《數據出境安全評估辦法》生效後，提出更詳細和嚴格規定，當局目前與國家互聯網信息辦公室協商，允許在一定條件下，輸入內地部分數據到香港。被問到哪類型數據會流通來香港，孫回應指希望能夠連同教育、科技、與市民生活息息相關的數據，例如兩地交通、金融信息等，並會優先考慮科研團隊需要的數據，他強調人工智能數據和科學數據會重點考慮，因能協助智能城市建設和數據經濟發展；他又透露正考慮制定措施，讓相關數據可妥善應用和保存。

當局也會完善本港創科生態圏，實踐香港再工業化，期望未來5年吸引至少100間具潛力或代表性的創科企業，在香港設立或擴展業務，包括至少20間龍頭創科企業；當局考慮引進企業時，標準是會檢視企業能否引進較高的技術含量、對香港經濟帶來多大貢獻、能否幫助本地就業等。另外，當局設立100億元「產學研1+計劃」，務求將科研成果轉化為商品；又會「引進重點企業辦公室」，配合50億元「策略性創科基金」，吸引具潛力和代表性的創科企業落戶香港。而未來為優化科技人才入境計劃，向「研究人才庫」計劃下聘用的研發人才增加約百分之10的資助，另會在落馬洲河套區港深創科園提供住宿空間，增加創科實習機會。