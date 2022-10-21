政Whats噏：審議版權修訂條例草案　議員大玩捉字蝨

立法會今早(21日)舉行《2022年版權（修訂）條例草案》委員會第3次會議，並完成相關條例逐條審議嘅工作，草案將於下月25日提交內務委員會，冀今年年底前可於立法會大會上恢復二讀。儘管條例審議期間並無多大爭論，但一啲條文嘅字眼就惹來質疑。議員管浩鳴(管牧)話唔明白點解政府提出嘅修訂，以「報道」取代港人習慣使用嘅「報導」，議員邱達根就話如果「道」較「導」更符合條文嘅意思，咁「複製」又應否改為「複制」呢？出席嘅政府代表被議員質問到瞠目結舌，要由主席馬逢國出手解圍。

管牧先戴定「頭盔」，指自己唔係中文專家，但「報導」已廣泛見諸網絡同各個公共廣播嘅「大台」，市民見慣見熟，點解政府一定要將「導」修改為「道」字呢？出席會議嘅政府代表解釋，有關字眼嘅修訂，係基於2014年法案委員會審議時，當時有議員認為「道」字較適合。而當局經過進一番研究之後，發覺「道」、「導」兩字各收錄於不同嘅字典當中，並於社會上獲廣泛使用，但就以「道」比較常用，且較為中性，切合將新聞或訊息傳播開去嘅涵義，從而避免「導」具引導嘅意思；況且教育局發出嘅香港小學學習詞表中亦收錄「報道」，因此政府建議以「道」取代「導」。

對於政府代表嘅解釋，管牧話的確係有一啲中文字具有共通性，然而公眾對於文字係講求「約定俗成」，即使法例條文亦要講求公眾睇得明。若果講到好深奧，乜嘢中性唔中性，就一個字係咪執拗到咁嘅程度？大家應該諗一諗。其後，議員邱達根指出草案既然使用「道」，其他政府法律文件是否都要隨之更改？再者，既然嫌「導」字有引導性，係都要攞走下面嘅寸字，咁複製個「製」字，是否要改用下面無衣字嘅「制」呢？畢竟「依家啲製造唔一定係造衫」！

面對邱達根嘅質問，政府代表幾乎啞口，只能一再重申「道」、「導」共通，不過無寸字嘅「道」較適合咁話。而主持會議嘅馬逢國，認為政府用「道」係經過審慎思考嘅修正，又話類似嘅問題將來都可能再遇到，實有賴律政部門喺中文文字嘅應用，是否有一致性同適應性嘅政策，之不過咁大嘅課題，都係交返有關部門去考慮啦。至於邱達根提出「製」同「制」，其實兩字使用有別，前者用於具體事物，如製造衣服；後者則用於抽象事物，如規則、制訂法律等。