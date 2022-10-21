斥東九龍過山線未見影　議員促政府盡快公布項目

東九龍道路交通飽和及擠塞問題已存在多時，但其後當局多次以技術困難為由遲遲未起動工程，導致上述解決東九交通問題的2項鐵路項目至今仍未落實。議員鄧家彪表示，政府在東九龍過山線上拖延「走數」，是對九龍東居民不負責任。有見及此，另有議員敦促政府盡快公布東九龍過山線的具體詳情，並講述東九過山線「膠轆/單軌」方案，以盡快解決至今當下仍然存在的交通不便問題。該議員亦透露，政府擬計劃明年公布九東鐵路線項目。

鄧續指，因為九龍東半山地區人口密集，山上有不少公屋居所，包括彩雲邨、四順、秀茂坪、安達臣等，而近年九龍半山區亦有新型屋邨入伙，導致該區交通問題日益嚴重。此外，當中大多數為基層市民，車程繁複可能令交通費增加，對基層居民構成一定經濟負擔。另一議員陸頌雄則批評，東九龍過山線早在2014年由政府主動提出興建，但至今發展仍然未有實質的時間表。陸指出，香港的鐵路建設需經過政府冗長的詳細規劃、立法會審議和撥款、招標等程序，因此一般比其他2座城市耗費3、4年，甚至更多額外時間，以致時常超支。

陸建議，政府必須就本港鐵路政策提速、提率、提量，建議成立一個鐵路發展部門以提升效率及加強監管，並可考慮引入政府和社會資本合作模式(PPP模式)，或適當引入競爭以提升質素，減低延誤和超支機會。此外，另外，鐵路運輸專業人員協會主席張年生亦建議，東九龍過山線鐵路規劃採用「膠輪捷運系統」，由於過山線涉及複雜的地形和山勢問題，因此倡議部分鐵路站採用「架空」設計模式，而且「膠轆」方案爬行斜坡能力較傳統鐵軌強，適合度更高，加上價格成本比重型鐵路便宜，能有效降低造價成本。